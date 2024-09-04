Вестник Кавказа

Пластическая операция стоила девушке из Дагестана жизни

Пластическая операция стоила девушке из Дагестана жизни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Молодая дагестанка скончалась во время пластической операции. Она была студенткой медицинского университета. Прокуратура и Следком начали проверки.

В Махачкале девушка скончалась во время пластической операции в частной клинике «Авиценна», проводятся проверки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Трагедия произошла 9 сентября. Погибшей оказалась студентка Дагестанского государственного медицинского университета. В клинику она обратилась, чтобы исправить нос.

Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося, уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку также начала прокуратура Дагестана.

«Будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании медицинских услуг»

- прокуратура Дагестана

Республиканские телеграм-каналы передают, что студентка ДГМУ умерла из-за аллергической реакции на анастезию. Погибшая также не сообщила медикам, что до этого лечила зуб.

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