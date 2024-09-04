Пластическая операция стоила девушке из Дагестана жизни

В Махачкале девушка скончалась во время пластической операции в частной клинике «Авиценна», проводятся проверки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.
Трагедия произошла 9 сентября. Погибшей оказалась студентка Дагестанского государственного медицинского университета. В клинику она обратилась, чтобы исправить нос.
Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося, уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку также начала прокуратура Дагестана.
«Будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании медицинских услуг»
- прокуратура Дагестана
Республиканские телеграм-каналы передают, что студентка ДГМУ умерла из-за аллергической реакции на анастезию. Погибшая также не сообщила медикам, что до этого лечила зуб.