Убийство знакомого обернулось для жителя Дагестана длительным сроком

Жителю Дагестана вынесли приговор за убийство знакомого. Он нанес своему приятелю ножевые ранения, а тело вывез за пределы села.
Житель дагестанского села Ирганай в Унцукульском районе получил длительный срок за убийство своего приятеля, пишет пресс-служба СКР по Дагестану.
Судом было установлено, что осужденный из-за ранее возникшей неприязни нанес смертельные ножевые ранения, а тело погибшего закопал в местности "Мачам".
Отмечается, что мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ (Убийство). Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, заключили в ведомстве.