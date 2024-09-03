Вестник Кавказа

Убийство знакомого обернулось для жителя Дагестана длительным сроком

Убийство знакомого обернулось для жителя Дагестана длительным сроком
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителю Дагестана вынесли приговор за убийство знакомого. Он нанес своему приятелю ножевые ранения, а тело вывез за пределы села.

Житель дагестанского села Ирганай в Унцукульском районе получил длительный срок за убийство своего приятеля, пишет пресс-служба СКР по Дагестану.

Судом было установлено, что осужденный из-за ранее возникшей неприязни нанес смертельные ножевые ранения, а тело погибшего закопал в местности "Мачам".

Отмечается, что мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ (Убийство). Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, заключили в ведомстве.

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