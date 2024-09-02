Вестник Кавказа

Шутка стала причиной драки в Дагестане

Шутка стала причиной драки в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Дагестана обиделся на шутку односельчанина. Начался конфликт с применением арматуры. Нападавший был доставлен в полицейский отдел.

Житель Дагестана с арматурой напал на своего односельчанина за шутку пострадавшему понадобилась помощь, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Мужчина надел на себя маску и набросился на 37-летнего выходца из села Нижнее Инхело Ботлихского района. Он избил его железной битой и прикладом пистолета.

На шум драки и крики выбежали родственники и соседи пострадавшего. Были вызваны скорая помощь, а также сотрудники полиции. 32-летний преступник был задержан.

На допросе он рассказал, что затаил обиду на своего соседа, который отпустил несколько лет назад шутку в его адрес. Поэтому задержанный решил отомстить.

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