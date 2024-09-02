Вестник Кавказа

Обвалившаяся скала убила женщину в Дагестане

Обвалившаяся скала убила женщину в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане обвалилась скала, которая повредила автомобиль. Внутри транспорта находилась женщина, она скончалась. Сейчас препятствий для движения транспорта нет.

В Унцукульском районе Дагестана обвалилась скала, которая обрушилась на автомобиль с пассажирами, пишет пресс-служба Дагестанавтодора.

Трагедия произошла в четверг вечером на 37-м километре дороги «Буйнакск-Гимры-Чирката». Скала повредила машину «Лада Ларгус», в которой находились водитель и пассажирка.

В ведомстве отметили, что от полученных повреждений пассажирка скончалась по пути в больницу. В настоящее время обвал расчищен, препятствия для движения ликвидированы.

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