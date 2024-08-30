Юноша из Дагестана стал жертвой автоаварии

В Буйнакском районе опрокинулась «Лада Гранта». За рулем находился 17-летний юноша, у которого не было прав. Погиб один человек.

Машина «Лада Гранта», за рулем которой находился 17-летний парень, опрокинулась в Буйнакском районе Дагестана, пишет пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел вчера днем на трассе Махачкала-Верхний Гуниб-Леваши. В ведомстве отметили, что юноша не имел водительских прав. Причина ДТП - он не справился с управлением.

Подчеркивается, что в машине, помимо водителя, находились двое парней, которым тоже было 17 лет. Один погиб на месте, а водитель и второй пассажир были доставлены в больницу.