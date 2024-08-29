Вестник Кавказа

Авария в Дагестане лишила жизни двух человек

Авария в Дагестане лишила жизни двух человек
© Фото: телеграм-канал МВД Дагестана
Автоавария произошла в Кизлярском районе. ВАЗ 9-й модели столкнулся с «Ладой Калиной». Жертвами происшествия стали два человека, еще один получил травмы.

Жертвами автоаварии в Кизлярском районе Дагестана стали два человека, пишет пресс-служба республиканского МВД.

Трагедия произошла утром 3 сентября. 49 летний владелец машины ВАЗ 9-й модели выехал на встречку и врезался в «Ладу Калину», за рулем которой находился 57-летний житель района.

Отмечается, что происшествие лишило жизни водителя «девятки» и 59-летнюю жительницу Кизляра, которая была его пассажиркой.

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