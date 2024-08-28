Смертельное ДТП на трассе "Кавказ": погиб пешеход

Недалеко от Минвод машина сбила человека, который переходил дорогу в неположенном месте, рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья. Все случилось на федеральной трассе "Кавказ".
"80-летний водитель легкового автомобиля Лада Ларгус, двигаясь со стороны города Пятигорска в направлении города Невинномысска, допустил наезд на неустановленного пешехода (мужчину), который переходил проезжую часть дороги, вне пешеходного перехода в зоне видимости надземного пешеходного перехода"
- Госавтоинспекция Ставрополья
Пешеход получил серьезные травмы и его на машине скорой помощи оперативно повезли в пятигорскую больницу, однако по пути он скончался.
Водитель Лады Ларгус ранее не был замечен в систематических нарушениях правил дорожного движения. В момент ДТП также не был пьян.
Инспекторы продолжают выяснять детали произошедшего и личность пострадавшего.