Вестник Кавказа

Смертельное ДТП на трассе "Кавказ": погиб пешеход

Смертельное ДТП на трассе "Кавказ": погиб пешеход
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Мужчина попал под колеса автомобиля, когда перебегал проезжую часть, на Ставрополье. Он погиб по пути в больницу.

Недалеко от Минвод машина сбила человека, который переходил дорогу в неположенном месте, рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья. Все случилось на федеральной трассе "Кавказ".

"80-летний водитель легкового автомобиля Лада Ларгус, двигаясь со стороны города Пятигорска в направлении города Невинномысска, допустил наезд на неустановленного пешехода (мужчину), который переходил проезжую часть дороги, вне пешеходного перехода в зоне видимости надземного пешеходного перехода"

- Госавтоинспекция Ставрополья

Пешеход получил серьезные травмы и его на машине скорой помощи оперативно повезли в пятигорскую больницу, однако по пути он скончался.

Водитель Лады Ларгус ранее не был замечен в систематических нарушениях правил дорожного движения. В момент ДТП также не был пьян.

Инспекторы продолжают выяснять детали произошедшего и личность пострадавшего.

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