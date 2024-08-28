Фиктивные ДТП обрели популярность в Дагестане

В Дагестане отметили рост числа фиктивных автоаварий. Цель – незаконное получение страховых выплат. В МВД предупредили о наказании за это.

В Дагестане растет количество фиктивных автоаварий, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Как отметили в ведомства, мошенники прибегают к такому методу ради незаконного получения страховых выплат.

В министерстве предупредили, что фиктивные ДТП, а также введение в заблуждение страховых компаний может стоить свободы.

"Никакие деньги не стоят вашей свободы и репутации"

- МВД Дагестана

Пресс-служба МВД призвала жителей сообщать в полицию в случае попыток аферистов предложить принять участие в умышленной автоаварии.