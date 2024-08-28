Вестник Кавказа

В ДТП с Камазом в Дагестане погиб человек

В ДТП с Камазом в Дагестане погиб человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Смертельная автоавария произошла в Республике Дагестан с участием четырех автомобилей. Погиб водитель "Газели", врезавшейся на встречке в "Камаз".

В Хасавюртовском районе Дагестана случилось ДТП со смертельным исходом, подробностями поделились в региональном МВД.

"На автодороге Хасавюрт - Бабаюрт житель Кизлярского района, управляя ГАЗ-2705, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Камаз" и Toyota Land Cruiser 150, после чего "Камаз" опрокинулся на движущийся во встречном направлении Hyundai Solaris"

– МВД Дагестана

В аварии погиб на месте мужчина, находившийся за рулем "Газели". Госпитализированы с травмами водитель и пассажирка легковой иномарки. Водитель "Камаз" не получил травм в ДТП.

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