В ДТП с Камазом в Дагестане погиб человек

Смертельная автоавария произошла в Республике Дагестан с участием четырех автомобилей. Погиб водитель "Газели", врезавшейся на встречке в "Камаз".
В Хасавюртовском районе Дагестана случилось ДТП со смертельным исходом, подробностями поделились в региональном МВД.
"На автодороге Хасавюрт - Бабаюрт житель Кизлярского района, управляя ГАЗ-2705, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Камаз" и Toyota Land Cruiser 150, после чего "Камаз" опрокинулся на движущийся во встречном направлении Hyundai Solaris"
– МВД Дагестана
В аварии погиб на месте мужчина, находившийся за рулем "Газели". Госпитализированы с травмами водитель и пассажирка легковой иномарки. Водитель "Камаз" не получил травм в ДТП.