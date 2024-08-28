Вестник Кавказа

Крупное ДТП парализовало движение на дороге между западом и востоком Грузии

перевал Рикоти
© Фото: Courtesy of Roads Department of Georgia
Движение на перевале Рикоте в Грузии приостановлено. Причина – крупная авария с участием около пяти машин.

В Грузии из-за дорожно-транспортного происшествия остановилось движение на перевале Рикоти. Об этом сообщает 31 августа местная пресса.

По информации телеканала "Рустави 2", 31 августа там столкнулись примерно пять машин. Из-за узости тоннеля остальные водителя в настоящее время не могут проехать в направлении Тбилиси.

Другие подробности аварии на данный момент не сообщаются.

Напомним, перевал Рикоти соединяет запад и восток Грузии.

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