Крупное ДТП парализовало движение на дороге между западом и востоком Грузии

Движение на перевале Рикоте в Грузии приостановлено. Причина – крупная авария с участием около пяти машин.

В Грузии из-за дорожно-транспортного происшествия остановилось движение на перевале Рикоти. Об этом сообщает 31 августа местная пресса.

По информации телеканала "Рустави 2", 31 августа там столкнулись примерно пять машин. Из-за узости тоннеля остальные водителя в настоящее время не могут проехать в направлении Тбилиси.

Другие подробности аварии на данный момент не сообщаются.

Напомним, перевал Рикоти соединяет запад и восток Грузии.