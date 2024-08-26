Построенную при Саакашвили "Башню чачи" сносят в Батуми

Власти Батуми приступили к сносу "Башни чачи". Она была построена в 2012 году во время нахождения на посту президента Саакашвили и задумывалась как визитная карточка города.
Башня стоит в историческом центре Батуми. Ее высота составляет 25 метров. Внутри находится фонтан, из которого лилась чача один раз в неделю. Достопримечательность проработала недолго – уже как 10 лет она "украшает город" в заброшенном виде.
Информация о том, что принято решение о сносе, появилась в начале августа. Она оказалась не нужна ни городу, ни властям, ни управляющей территорией частной компании "Батумская ривьера".
Что будет вместо "Башни чачи"?
На месте башни планируется открыть современный парк на 2 га. Там можно будет сыграть в большой теннис, погулять с детьми на площадке и покататься на велосипеде.
"Этот парк станет собственностью города, и мы уверены, что он станет органичной частью городского пространства Батуми"
- директор "Батумской ривьеры" Александр Тогонидзе