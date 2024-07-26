Курорт "Абрау-Дюрсо" хочет стать популярнее у туристов

Центр винного туризма на Кубани "Абрау-Дюрсо" хочет повысить свою популярность и принять на 20% больше туристов, чем в прошлом году. Это говорит о развитии внутреннего туризма в России.

Туризм в Краснодарском крае развивается стремительными темпами: курортный "Абрау-Дюрсо" планирует принять на 20% больше туристов, чем в прошлом году, рассказал генеральный менеджер отеля Abrau Light Resort&Spa Игорь Кислов.

"Рост турпотока в центр винного туризма очевиден. По итогам сезона 2024 года будет минимум плюс 100 тыс., это, по сути, 20% в сравнении с прошлым годом. Внутренний туризм каждый месяц развивается"

- Игорь Кислов

Он назвал причины увеличенного потока туристов:

кризисная ситуация с западными странами в сфере туризма;

рост качества услуг на курортах Краснодарского края.

Кислов добавляет, что людей не отпугивают цены на отдых, которые растут с каждым годом.

Напомним, что винный туризм в России также набирает популярность. За год число желающих посетить винодельни и продегустировать их продукцию увеличилось на 25%. Особым вниманием пользуются угодья на Кубани, в частности предприятие "Абрау-Дюрсо" и "Шато де Талю".