Работника банка подозревают в хищении 35 млн рублей в Ингушетии

Сотрудника банка в Ингушетии будут судить по делу о хищении 35 млн рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Ингушетии по делу о хищении 35 млн рублей арестовали сотрудника банка. Об этом рассказали в МВД республики.

В ведомстве отметили, что задержанным оказался 35-летний житель Магаса, работающий в банке руководителем кассы.

"Установлено, что в январе 2023 года мужчина похитил крупную сумму денег наличными и вынес их из банка в пакете. В целях сокрытия преступления он вносил в банковскую программу фальшивые отметки о расходовании средств на различные цели, чтобы ревизия не выявила недостачу"

– пресс-служба МВД

По факту произошедшего завели уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на 10 лет.