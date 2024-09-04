Вестник Кавказа

Работника банка подозревают в хищении 35 млн рублей в Ингушетии

Работника банка подозревают в хищении 35 млн рублей в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудника банка в Ингушетии будут судить по делу о хищении 35 млн рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Ингушетии по делу о хищении 35 млн рублей арестовали сотрудника банка. Об этом рассказали в МВД республики.

В ведомстве отметили, что задержанным оказался 35-летний житель Магаса, работающий в банке руководителем кассы.

"Установлено, что в январе 2023 года мужчина похитил крупную сумму денег наличными и вынес их из банка в пакете. В целях сокрытия преступления он вносил в банковскую программу фальшивые отметки о расходовании средств на различные цели, чтобы ревизия не выявила недостачу"

– пресс-служба МВД

По факту произошедшего завели уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на 10 лет.

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