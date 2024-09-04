30 новых мусоровозов начнут работать в КБР

На помощь коммунальным службам Кабардино-Балкарии придут 30 мусоровозов. Их планируют закупить к концу декабря.

Кабардино-Балкария закупит 30 мусоровозов к концу этого года. Также в республике обустроят контейнерные площадки, рассказал глава региона Казбек Коков. Решение было принято после совещания с вице-премьером России Дмитрием Патрушевым.

"До конца 2024 года региональным оператором планируется приобретение 30 единиц мусоровывозящей техники. Кроме того, продолжим работу по устройству современных контейнерных площадок на территории муниципалитетов"

- Казбек Коков

Новая техника поможет республике лучше справляться с утилизацией твердых отходов – мебели и крупной бытовой техники, добавил глава КБР.