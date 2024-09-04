Вестник Кавказа

30 новых мусоровозов начнут работать в КБР

Вывоз мусора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На помощь коммунальным службам Кабардино-Балкарии придут 30 мусоровозов. Их планируют закупить к концу декабря.

Кабардино-Балкария закупит 30 мусоровозов к концу этого года. Также в республике обустроят контейнерные площадки, рассказал глава региона Казбек Коков. Решение было принято после совещания с вице-премьером России Дмитрием Патрушевым.

"До конца 2024 года региональным оператором планируется приобретение 30 единиц мусоровывозящей техники. Кроме того, продолжим работу по устройству современных контейнерных площадок на территории муниципалитетов"

- Казбек Коков

Новая техника поможет республике лучше справляться с утилизацией твердых отходов – мебели и крупной бытовой техники, добавил глава КБР.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
820 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Житель КБР не ушел от полиции на тонированном такси без прав

Житель КБР не ушел от полиции на тонированном такси без прав

В Нальчике ликвидирован пожар на площади 100 кв метров

В Нальчике ликвидирован пожар на площади 100 кв метров

Хранилище яблок построит &quot;Каббалкрастениеводство&quot; в КБР

Хранилище яблок построит "Каббалкрастениеводство" в КБР

Менее 70 человек продолжают лечиться в больницах после кишечной инфекции в Баксане

Менее 70 человек продолжают лечиться в больницах после кишечной инфекции в Баксане

Краткосрочные путешествия обрели популярность у россиян

Краткосрочные путешествия обрели популярность у россиян

Летний отдых в КБР стал популярнее

Летний отдых в КБР стал популярнее

В больницах КБР остаются 77 отравившихся

В больницах КБР остаются 77 отравившихся

Туристический бум зафиксирован на курортах «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи»

Туристический бум зафиксирован на курортах «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи»

Наводнение в Нальчике: ливни затопили столицу КБР

Наводнение в Нальчике: ливни затопили столицу КБР

Горные курорты Кавказа стали популярнее летом

Горные курорты Кавказа стали популярнее летом

---

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы