Вестник Кавказа

Хранилище яблок построит "Каббалкрастениеводство" в КБР

Хранилище яблок построит "Каббалкрастениеводство" в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новое плодохранилище, а точнее хранилище для яблок, создадут в скором времени в Кабардино-Балкарии. Проект реализует компания "Каббалкрастениеводство", финансирование осуществляют Сбер и Кавказ.РФ.

Еще одно плодохранилище скоро появится на территории Кабардино-Балкарии, рассказали в Кавказ.РФ.

В компании уточнили, что комплекс будет предназначен для хранения яблок. В общей сложности он будет вмещать 7 тыс т этих фруктов.

Хранилище будет строить компания "Каббалкрастениеводство". Строительство будет вестись на средства, которые предоставляют Сбер и Кавказ.РФ в рамках фондирования. Инвестиции достигают 250 млн рублей.

Отметим, что на сегодняшний день "Каббалкрастениеводство" располагает уже восемью плодохранилищами, в которых могут сохраняться 17,4 тыс т фруктов. А год назад компания, не прибегая к инвестициям со стороны, открыла плодоперерабатывающий завод.

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