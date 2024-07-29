Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2024: что это за праздники?

Каждый август многие верующие отмечают Спасы: Медовый, Яблочный и Ореховый. Эти праздники ассоциируются с изобилием, радостью и прощанием с летом. Что такое Спасы, какое отношение они имеют к язычеству, и что православные отмечают в дни Спасов - рассказываем в этом материале.

Что такое Спас?

Сегодня Спас считается народно-христианским праздником. ”Народно-христианский” означает, что на изначально языческие праздники была наложена христианская традиция. Это торжество связано с каким-либо важным днем в православии, но при этом корнями уходит в глубокую дохристианскую древность, сохраняя элементы язычества.

Само слово ”спас” означает Спаситель. Каждый из трех Спасов в православной традиции определенным образом связан с Иисусом Христом. В рамках православия период трех Спасов охватывает Успенский пост: Первый или Медовый Спас приходится на первый день поста, Последний или Ореховый - через день после праздника Успения Богородицы.

Спасы в православии

Название ”Спас” не церковное. Это народная традиция для названия соответствующих торжеств.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Медовый Спас

Первый спас называется Медовым. В народе он известен также как Маковей или Мокрый Спас. У всех Спасов дата фиксированная. Медовый Спас отмечается 14 августа, в день начала Успенского поста. Первый Спас связан с тремя разными событиями, которые почитает церковь:

Первое из них - это Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. В данном случае слово ”происхождение” означает крестный ход. Появился праздник в IX веке в Константинополе: тогда в августе с крестом обходили город, дабы оградить его от всевозможных напастей, в том числе засухи и голода. На Руси этот праздник стали отмечать к концу XIV века. Второе - Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, которое связано с победой Андрея Боголюбского (сына Юрия Долгорукого) над турками и арабами. По преданию, в XII веке князю удалось разгромить Волжскую Булгарию, поскольку в поход он взял с собой чудотворную икону Владимирской Богоматери и Святой Крест. Церковь отмечает его с XIII века. Третье - день памяти мучеников Маккавеев, которые погибли во II веке до н.э. из-за гонений на евреев.

Одна из традиций Медового спаса - освящение воды в храмах, поэтому Медовый Спас также называется Мокрым или Водным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Яблочный Спас

Второй Спас - Яблочный. Яблочный Спас отмечается 19 августа. В православной традиции этот день - праздник Преображения Господня. Считается, что первыми этот праздник в IV веке начали праздновать армяне, а в VIII-IX он пришел в Иерусалим и Константинополь. Этот праздник двунадесятый, то есть один из важнейших в церковном календаре.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ореховый Спас

Ореховый или Хлебный Спас - это заключительный, третий Спас августа. Отмечается он после праздника Успения Богородицы, 29 августа. Третий Спас приурочен ко дню Перенесения нерукотворного образа Спасителя - льняного плата (платка) с чудесным способом проявившимся на нем лицом Христа из Эдессы (сегодня Шанлыуфа) в Константинополь в середине X века.

Что было до Спасов?

До Крещения на Руси было язычество, то есть многобожие. Многочисленные боги и божества отвечали за самые разные события в жизни людей, при этом основные торжества были приурочены к смене времен года и, соответственно, к хозяйственным обрядам: земледельческим, охотничьим и т.д. Период, который с принятием христианства на Руси стали охватывать Спасы, до этого был посвящен обрядам сбора урожая и знаменовал переход от лета к осени.

Славяне до Крещения Руси первые три недели августа называли Спасовками. Считается, что это слово происходит от глагола ”запасать”, то есть делать запасы. Соответственно, в каждый из трех Спасов собирались и делались запасы определенных продуктов:

на Медовый Спас собирали мед, мак, ягоды;

на Яблочный Спас собирали яблоки и виноград;

на Хлебный Спас завершалась уборка хлеба.

Весь цикл жатвы сопровождался соблюдением множества обрядов и традиций, а также поклонением божествам, от милости которых зависел хороший урожай.