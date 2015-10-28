Хэллоуин 2024: когда, где и как отмечают?

31 октября жители западных стран будут отмечать один из самых веселых праздников: Хэллоуин. Что такое Хэллоуин, как он появился и какие у него традиции?

Когда Хэллоуин в 2024 году?

Хэллоуин всегда отмечается в один и тот же день: 31 октября. В 2024 году Хэллоуин будет праздноваться в четверг.

В каких странах празднуют Хэллоуин?

Традиционно с наибольшим размахом Хэллоуин отмечают в США, Канаде, а также в Великобритании, Франции и Германии. Хэллоуин - известный праздник во многих странах мира, где он в большей или меньшей степени принимается, как повод развлечься и нарядиться в карнавальные костюмы. Ни в одной из стран Хэллоуин не является государственным выходным.

Хэллоуин - это День всех святых?

Иногда Хэллоуин называют Днем всех святых, но это не совсем точно: День всех святых в западном христианстве с IX века отмечается 1 ноября, то есть на следующий день после Хэллоуина.

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Как появился Хэллоуин?

Хэллоуин относится к категории народно-католических праздников, а его истоки - в язычестве.

За две с половиной тысячи лет до распространения в Европе христианства, племена, населявшие современные Ирландию, Британию, Испанию и Францию, объединенные названием ”кельты”, в последний день октября отмечали праздник Самайн (Самхейн) - один из четырех важнейших фестивалей в кельтской культуре.

В I веке Рим завоевал кельтские территории, и традиции фестиваля Самайн были дополнены традициями двух праздников Римской империи: Фералии - в честь духов мертвых, и торжества в честь богини изобилия - Помоны, в качестве подношения для которой римляне использовали яблоки и орехи.

В IX веке, скорее всего, для борьбы с язычеством, существовавшим параллельно с христианством, День всех святых на Британских островах начали отмечать в один из дней фестиваля Самайн. На средневековом английском День всех святых звучал как ”Оллхоллоумесс”, а его канун - ”Олл-Холлоу-Ив”. Так у праздника, который теперь приходится на 31 октября появилось то название, по которому его знают сегодня во все мире - ”Хэллоуин”.

Хэллоуин - это Новый год?

По большому счету, Хэллоуин - Новый год в кельтской традиции. Фестиваль Самайн, со временем преобразовавшийся в Хэллоуин, у кельтов был самым важным в году: он отмечался на протяжении трех дней в период между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием и знаменовал начало нового года.

Хэллоуин - это день мертвых?

Хэллоуин - это действительно праздник, который связан с мертвыми и здесь тоже не обошлось без кельтских традиций. Кельты верили, что в ночь накануне нового года граница, разделяющая миры живых и мертвых, становится очень тонкой, и духи умерших возвращаются на землю.

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Почему на Хэллоуин наряжаются?

Традиция надевать костюмы монстров и приведений тоже пришла из кельтской культуры: поскольку в ночь Самайна в мир живых возвращались умершие, кельты одевались так, чтобы казаться животными или монстрами, дабы божества не забрали их в мир мертвых.

Как Хэллоуин пришел в Америку?

До середины XIX века Хэллоуин в США отмечался без особого размаха из-за строгих правил протестантизма - самого популярного направления христианства в Америке по сей день. Однако все изменилось в 1850х годах, когда в США прибыло огромное количество эмигрантов из Ирландии, спасавшихся от картофельного голода в своей стране. Именно тогда американцы переняли европейскую традицию отмечать Хэллоуин, наряжаясь в костюмы и рассказывая друг другу страшные истории.

”Шалость или сладость”

Как именно появилась традиция выпрашивать сладости на Хэллоуин, доподлинно неизвестно. Скорее всего, она связана с раннехристианской традицией, в рамках которой в День всех святых бедняки приходили к более благополучным жителям, прося у них угощение в обмен на обещание помолиться за них и за души их умерших родственников. Со временем эту традицию подхватили дети: только вместо молитв они обещали устроить шалость, если их не угостят.

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Почему на Хэллоуин вырезают тыкву?

Еще одна хэллоуинская традиция - вырезать тыквы. В английском языке фонарь из тыквы называется ”Джек О’Лантерн” или ”Фонарик Джека”. Традиция зародилась в Ирландии в Средние века и связана она с легендой о Скупом Джеке.

Как-то Скупой Джек позвал дьявола с ним выпить. За выпивку скряга не хотел, поэтому попросил Дьявола обернуться монетой, чтобы расплатиться. Как только Дьявол стал монетой, Джек убрал ее в карман, где уже лежал крест из серебра, из-за Дьявол никак не мог вернуть себе прежний вид. Со временем Джек отпустил пленника, взяв с него слово, что он не будет забирать его душу после смерти. Спустя год Джек опять подшутил над дьяволом, а вскоре умер. Господь не принял к себе такого нечестного человека, как и Дьявол, который остался верным своему обещанию. Он отправил Джека обратно на Землю, дав ему с собой горящий уголек, чтобы он мог освещать себе дорогу. Джек поместил уголек в репу и с тех пор скитается.

Ирландцы и шотландцы начали вырезать лица на репах, которые затем выставляли на окна, чтобы отпугнуть Джека и других злых духов, появляющихся на Хэллоуин. В Англии с этой целью вырезали свеклу. Иммигранты, которые прибыли в Америку, привезли с собой традицию вырезать овощи, правда, на замену репе и свекле пришли более традиционные для Штатов тыквы.