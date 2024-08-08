Что такое спортивный парад, возвращающийся из СССР?

На недавнем форуме ”Россия - спортивная держава” президент Владимир Путин назвал возобновление традиции проведения спортивных парадов хорошей идеей. Что такое спортивные парады, кто их придумал и для чего они нужны?

Что такое спортивный парад?

Спортивный парад - это торжественное шествие и смотр спортсменов, обычно приуроченное к определенной дате. По большому счету, парады спортсменов - изобретение Советского союза, аналогов которому на начало XX века, когда они появились, в мире не было.

Когда был первый спортивный парад?

На самом деле, спортивные парады в СССР назывались ”парадами физкультурников”, а самый первый из них был проведен еще в 1919 году, когда Россия носила название РСФСР. Надо отметить, что парад 1919 года был довольно скромным по меркам следующих парадов 1930-х годов, однако он дал начало культурному и спортивному феномену, который впоследствии окажется колоссальное влияние на развитие спорта и патриотизма в молодой стране.

Кто придумал парад физкультурников?

Первый парад физкультурников прошел в самый разгар Гражданской войны в России, а его организатором выступило руководство Всеобуча, системы обязательной военной подготовки граждан, которая была создана годом ранее для создания военного резерва Красной армии РСФСР. В первом параде физкультурников участвовали не только юные спортсмены, прошедшие военно-спортивную подготовку, но и военные отряды Всеобуча, смотр которых проводил Ленин.

Парады физкультурников в 1920-е годы

На протяжении целого десятилетия после первого парада физкультурников спортивные шествия в стране проводились нерегулярно и в основном были приурочены к памятным датам, например, в честь конгресса Коминтерна или годовщины Октябрьской революции. Однако с каждым годом их популярность росла, в том числе и на фоне продвижения доступного спорта в СССР.

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Парады физкультурников 1930-х годов

Начиная с 1931 года парады физкультурников на Красной площади стали проводиться регулярно, а принимал их руководитель СССР - Сталин. На протяжении всего десятилетия с каждым годом спортивные парады становились все более массовыми и зрелищными, участие в них принимали десятки тысяч спортсменов. Благодаря физкультурным парадам, в СССР произошло становление спортивной режиссуры, поскольку организация каждого из таких парадов требовала колоссальных усилий и мастерства.

С 1933 года физкультурные парады в СССР выходят на новый уровень: помимо организованного шествия спортсменов в определенных построениях, начинают проводиться массовые гимнастические выступления, сочетавшие в себе идею как прославления массового спорта - физической культуры - так и достижений страны в целом, в том числе в сфере промышленности и сельского хозяйства.

В 1937 году на физкультурном параде, приуроченном к 20-летней годовщине Революции, впервые приняли участие делегации из советских республик. Начиная с этого года, парад спортсменов приобретает всесоюзный статус.

Парад физкультурников 1939 года оказался приурочен к празднованию Дня физкультурника - нового праздника, который был впервые отмечен 18 июля того же года.

Последний довоенный спортивный парад прошел в 1940-м году.

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Парад 1945 года

В годы ВОв спортивные парады на Красной площади не организовывались. Возобновлена традиция проводить Всесоюзные парады была в августе 1945 года - через три месяца после победы во Второй мировой войне. Тогда почетным гостем парада, в котором участвовало более 25 тысяч человек, стал начальник штаба Армии США и будущий американский президент - Дуайт Эйзенхауэр. Этот спортивный парад стал последним, который был проведен на Красной площади.

Почему перестали проводить парады физкультурников?

Последний Всесоюзный парад физкультурников прошел в 1954 году на стадионе ”Динамо”. Есть две вероятные причины, по которым парады спортсменов перестали проводить в СССР в середине 1950х годов:

смерть Сталина в 1953 году. Парады физкультурников не в последнюю очередь поддерживали культ личности, в большей степени Сталина, и в меньшей - Ленина. С приходом к власти Никиты Хрущева в СССР начинается развенчание культа личности, и, возможно, в связи с этим проведение спортивных парадов в стране было прекращено.

начиная с 1956 года в стране стали проводить Спартакиады народов СССР.

В чем важность спортивных парадов?

Спортивные парады СССР, особенно 1930-х годов, уникальное культурное и спортивное явление, в том числе благодаря которому в стране происходила популяризация спорта. Парады физкультурников представляли собой грандиозные мероприятия, над проведением которых работали вместе режиссеры, композиторы, художники, балетмейстеры и инженеры, закладывая основы новой индустрии спортивных мероприятий высокого уровня. Не в последнюю очередь благодаря парадам физкультурников, ставших демонстрацией идеи воспитания физически активного советского человека, в 1952 году на своих первых Олимпийских играх сборная СССР заняла 2-е место по количеству завоеванных медалей.