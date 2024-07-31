Жители Махачкалы отпразднуют День физкультурника

В Махачкале отметят День физкультурника. Спортивные мероприятия пройдут с раннего утра на городском пляже и в парке Ленинского Комсомола.

Спортивные мероприятия подготовили для жителей Махачкалы в честь Дня физкультурника, пишет пресс-служба Минспорта Дагестана.

Фестивали и соревнования по различным видам спорта пройдут на городском пляже. Также будет организован турнир по баскетболу в парке Ленинского Комсомола.

Помимо этого, для девочек проведут футбольный турнир на территории гостиницы "Приморская". На центральной площади состоятся соревнования по шахматам, шашкам дартсу, бадминтону и другим видам спорта.

Стоит добавить, что День физкультурника в 2024 году будет отмечаться 10 августа.