Вестник Кавказа

Жители Махачкалы отпразднуют День физкультурника

Жители Махачкалы отпразднуют День физкультурника
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале отметят День физкультурника. Спортивные мероприятия пройдут с раннего утра на городском пляже и в парке Ленинского Комсомола.

Спортивные мероприятия подготовили для жителей Махачкалы в честь Дня физкультурника, пишет пресс-служба Минспорта Дагестана.

Фестивали и соревнования по различным видам спорта пройдут на городском пляже. Также будет организован турнир по баскетболу в парке Ленинского Комсомола.

Помимо этого, для девочек проведут футбольный турнир на территории гостиницы "Приморская". На центральной площади состоятся соревнования по шахматам, шашкам дартсу, бадминтону и другим видам спорта.

Стоит добавить, что День физкультурника в 2024 году будет отмечаться 10 августа.

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