Вестник Кавказа

Иудеи отметили Симхат-Тору: что это за праздник и в чем его смысл?

"Вестник Кавказа"
Иудеи отметили Симхат-Тору: что это за праздник и в чем его смысл?
© Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
24 октября вечером иудеи отметили один из самых радостных своих праздников - Симхат Тора. Так закончился годичный цикл чтений священной книги и наступил новый. О том, что такое Симхат-Тора «Вестнику Кавказа» рассказал президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

В чем суть Симхат-Торы?

Праздник символизирует непрерывность традиции и передачу Торы из поколения в поколение. Ничто так ярко не отражает приверженность евреев Торе, как Симхат-Тора («Радость Торы»). Еженедельно в течение года читается определенный отрывок, обычно одна или две главы. На Симхат-Тора завершается чтение последнего стиха пятой книги Дварим и сразу начинается чтение первых стихов книги Берешит, повествующей о сотворении мира.

© Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Когда и как отмечают Симхат-Тору?

Праздник отмечается на 23-й день месяца тишрей (в Израиле — на 22-й), сразу после завершения Суккота. В синагоге выносят свитки Торы из специального шкафа и передают их уважаемым членам общины. Они совершают круговой обход, целуя свитки Торы. Этот обряд, называемый акафот, что означает «двигаться по кругу» или «окружать», повторяется семь раз. Люди с Торами танцуют, окруженные другими участниками, и каждый держит в руках свитки, которые могут весить от 10 до 15 кг. После примерно 20-минутных песен и танцев свитки передаются следующей группе, и начинается новая акафа.

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Что такое Ошана Раба?

Накануне Симхат-Тора, в последний день Суккота, отмечается еще один праздник — Ошана Раба. У горских евреев с этим днем связаны особые обычаи. Вечером привратник приносил во двор синагоги ветки ивы или тополя, из которых участники вязали пучки для себя и тех, кто отсутствовал. Этими ветками размахивали до тех пор, пока с них не осыпались все листья.

Во многих общинах этот ритуал, связанный с мольбой о дожде, был центральным моментом праздника. Ветви забирали домой и вешали над дверями, а через полгода, накануне Песаха, их сжигали вместе с квасным хлебом.

Исторически горские евреи отдельно не отмечали Симхат-Тору, но в последние годы под влиянием других общин стали праздновать этот день, и обычно он проходит очень весело.

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