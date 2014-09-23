Суккот 2024: когда, что такое, что означает праздник, еда и поздравления

Еврейский праздник Суккот означает истинную радость. Какого числа Суккот в 2024 году, традиции и заповеди, что можно и что нельзя, можно ли работать, выходные и поздравления? Что такое сукка (шалаш) и лулав и что они символизируют?

Праздник Суккот (иначе евреи называют его праздник шалашей, или праздник кущей) – это время, когда верующий обращается к Творцу, находя в этом источник истинной радости.

Если бы всю суть праздника Суккот потребовалось выразить в одном слове, это было бы троекратно повторенное слово "радость". Именно она, уводя человека из мира ложного веселья, обращает к источнику истинного счастья.

Суккот 2024 – когда и какого числа?

Самый радостный еврейский праздник Суккот отмечается на протяжении целой недели. Он начинается 15 тишрея и продолжается по 21 тишрея включительно.

В 2024 году 15 тишрея по еврейскому календарю выпадает на 17 октября по григорианскому. Однако новый день в еврейском календаре начинается с заката солнца, поэтому Суккот начнется вечером 16 октября, одновременно с началом Шаббата. Празднование будет продолжаться до вечера 23 октября.

Что это за праздник – Суккот?

Суккот – это праздник радости, он знаменует начало второй половины месяца Тишрей. Первая часть этого месяца пронизана покаянием и стремлением к духовному возвышению, а главная цель – подняться к Божественному. Во второй половине Тишрея, наоборот, верующие стремятся привнести Божественное в мир и проникнуться заповедями Бога так, чтобы испытать великую радость. Поэтому Суккот иначе называют "Время нашей радости".

© Фото: Wikimedia Commons, Lizzy Shaanan Pikiwiki Israel, Creative Commons Attribution 2.5 Generic license

Шалаши в Суккот – история праздника

Праздник Суккот отсылает к одному из важных периодов истории еврейского народа. Его название происходит от слова Сукка (ударение на второй слог). Сукка – это шалаш, похожий на временные жилища, где селились евреи в ходе сорокалетних странствий после исхода из Египта.

Именно в таких шалашах, или иначе кущах, покрытых ветками, в течение недели Суккота живут евреи. В них едят и спят ночью, а главное – славят Всевышнего.

© Фото: Wikimedia Commons, RonAlmog from Israel, Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В Торе прямо говорится о необходимости жить в шалашах.

"В шалашах живите семь дней: всякий коренной житель в Израиле должен жить в шалаше – дабы знали во всех поколениях ваших, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, когда выводил их из страны Египетской"

– Тора кн. Ваикра гл. 23

Проживание в течение недели в куще не только отсылает к важному моменту прошлого. Главное – чтобы, как говорится в Писании, "на всех путях твоих ты познавал Его". Это означает, что в Суккот фактически все дела верующего, даже простые бытовые действия, оказываются связаны с Всевышним.

Может возникнуть вопрос: почему Суккот празднуется не в месяц нисан, когда произошел исход евреев из Египта, а в отстоящий от него на 5 месяцев тишрей? Дело в том, что осенью собравшему урожай земледельцу (то есть символически человеку, достигший цели) угрожает опасность впасть в грех гордыни, приписав все заслуги себе. Чтобы этого не произошло, и отмечается праздник Суккот, напоминающий о вездесущности Всевышнего.

© Фото: Unsplash, Esther Wechsler

Как праздновать Суккот?

Праздник Суккот буквально насыщен обычаями и заповедями. Некоторые из них, в частности, жертвоприношения, ушли в прошлое. Другие строго соблюдаются и в наши дни – это проживание в сукке (шалаше, куще) и "вознесение" лулава.

Символы праздника Суккот – шалаш и лулав.

В чем смысл сукки?

Строящийся на время Суккота шалаш постоянно напоминает живущему в нем верующему о непрочности бытия. Ветви и листья, служащие куще крышей, увядают и засыхают, тонкие стены не могут защитить от осеннего ветра. Так человек остается наедине с Всевышним, перестает быть рабом материального мира и осознает, насколько временно и непрочно бытие.

Внутри сукку украшают плодами и цветами, а также яркими картинками и цитатами из Танаха (еврейской Библии). Чтобы соблюсти заповедь "Это Бог мой, и я буду славить Его", в шалаше не занимаются никакой черной работой.

© Фото: Wikimedia Commons, RonAlmog from Israel, Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Важная часть проживания в сукке – гости. Евреи приглашают за стол в шалаше родных и близких, а также нуждающихся, чтобы те смогли выполнить заповеди Суккота.

Прием земных гостей поможет верующему призвать гостей духовных: считает, что во время Суккота кущу посещают души праотцов еврейского народа Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше, Аарона и Давида – их называют "ушпизин".

От постоянного проживания в сукке на открытом воздухе освобождаются те, кто по состоянию здоровья не могут выполнять эту обязанность: это женщины, а также и мужчины, испытывающие проблемы со здоровьем.

В итоге сукка оказывается для человека, который преодолел все сложности тшувы, то есть раскаяния, в Йом Кипур и заново появился на свет, местом, где он готовится к новой встрече с миром. В шалаше верующий вспоминает, что настоящая радость исходит только из внутреннего источника – постоянной связи с Всевышним, а не из внешнего мира.

Вознесение лулава

Второй самый важный обычай Суккота – вознесение лулава. Лулав – это особый букет, составленный из 4 растений:

этрог (цитрон);

лулав (молодая ветвь финиковой пальмы, которая не успела раскрыться);

гадас (ветвь мирта);

арава (ветвь ивы).

"И возьмите себе в первый день плод дерева красивого (этрога), ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного, и верб речных, и веселитесь пред Йеhовой, Элоhим вашим, семь дней"

– Тора кн. Ваикра гл. 23

Такой букет-лулав возносят во всех направлениях: по всем сторонам света, а также вверх-вниз и назад-вперед. Движения символизируют, что весь мир, во всех его измерениях, принадлежит Всевышнему.

© Фото: сайт Московской Марьинорощинской Еврейской Общины

Что означает лулав? Есть несколько толкований.

Согласно наиболее распространенному, каждое растение олицетворяет отдельный вид представителей еврейского народа.

Этрог сочетает в себе и вкус, и аромат – он соответствует самым благочестивым людям, которые не только неустанно изучают Тору (вкус), но и исполняют Закон совершают добрые поступки (запах).

Лулав означает тех, кто обладает глубокими познаниями Торы, но не выполняет предписанного ей, как финик, который вкусен, но не имеет запаха.

Гадас, он же мирт, приятно пахнет, но безвкусен – так некоторые евреи совершают хорошие дела, не зная Торы.

Арава, то есть плакучая ива, служит олицетворением тех, кто не познает Тору и не делает ничего хорошего.

В составе единого букета эти растения напоминают о неразрывном единстве еврейского народа.

Согласно другому толкованию, вознесение лулава также прибавляет радости празднику, так как каждое из его растений красиво по-своему, и все вместе они прибавляют радости празднику.

Кроме того, есть и еще одна версия. По ней этрог означает сердце, пальмовая ветвь служит позвоночником, овальные листья мирта становятся глазами, ивовая ветвь представляет собой рот. Тогда букет означает человека, преданного Творцу.

Что должно быть на столе?

Так как Суккот совпадает с уборкой урожая, то в этот праздник обычно подают овощи, фрукты и зелень нового урожая, а также готовят блюда из них.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суккот – праздник радости, поэтому евреям заповедано в это время есть мясо, умножающее радость, и выпивать каждый день немного вина.

Кроме того, в осенний праздник Суккот важно подчеркнуть изобилие. Для этого обычно готовят фаршированные блюда – перец, другие фаршированные овощи, а также голубцы. Частый гость на столе в Суккот и креплах – традиционное еврейское блюдо, похожее на пельмени с куриным фаршем, сваренные в курином бульоне.

Последний день Суккота

Особое значение для верующих имеет последний день Суккота – Ошана-Раба.

В этот день Творец "закрывает" личные дела каждого человека, которые были открыты в Рош ха-Шана, а также судит весь мир, вынося решение о количестве дождя, урожая, плодов. При этом приговор оказывается окончательным, он скрепляется печатью. Поэтому, как и в Судный день Йом Кипур, в Ошана-Раба особое внимание уделяют раскаянию и молитве.

Что нельзя делать и можно ли работать в Суккот?

В Суккот нельзя работать, однако запрет этот действует с некоторыми оговорками.

Наиболее строг он в первый, а также в седьмой (последний) день Суккота, в который евреи отмечают праздник Шмини ацерет, в Израиле также празднуют Симхат-Тора. В эти два дня работать нельзя вовсе.

Остальные пять дней "полупраздничные": можно выполнять работу, нужную для праздника, а также ту, отказ от которой повлечет серьезные убытки.

Кроме того, в Суккот запрещены злословие и конфликты. Даже в мыслях нельзя желать никому зла.

Выходные дни на Суккот 2024

В Израиле на Суккот собственно праздничными, то есть выходными, являются два дня:

первый день Суккота (собственно Суккот);

последний день Суккота (Симхат-Тора).

Остальные пять дней в промежутке между ними имеют статус полупраздничных. Официально это не выходные, но во многих местах принято в этот период работать половину дня, а не целый. Кое-где работодатели отправляют в отпуск всех или большую часть сотрудников.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что означает и в чем смысл еврейского праздника Суккот?

Праздник Суккот обладает несколькими слоями, и все они чрезвычайно насыщены смыслом.

Первый план – исторический: Суккот напоминает о жизни евреев после исхода из Египта в пустыне в шалашах.

Однако шалаш можно понимать в прямом смысле слова как временное жилище, а можно в переносном – как глобальный шалаш, то есть чудесное "облако славы", которое окружало евреев все время, пока они оставались в пустыне.

В обоих случаях праздник напоминает не только и не столько о годах скитаний, но в первую очередь о безусловном доверии к Творцу, благодаря которому еврейский народ смог уйти из Египта в надежде обрести Землю обетованную.

Но стоит помнить также, что "облако славы" пропало после того, как, не дождавшись Моше, евреи создали себе идола. В Йом Кипур Всевышний даровал им прощение, после чего Моше начал готовиться к строительству Мишкана (Скинии Завета), который стал бы домом для Всевышнего. И 15 Тишрея, в первый день Суккота, после тшувы, "облака славы" вернулись снова. Однако восстановление единения не было окончательным: полное исправление осталось делом будущего.

Это означает, что Суккот отмечают не в память об "облаках славы", надеясь на их окончательное возвращение. Суккот – единственный праздник, который отмечается не в память о прошлом, а с надеждой на лучшее будущее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают Суккот в Израиле?

Суккот в Израиле стал по-настоящему семейным праздником. Шалаши строят взрослые вместе с детьми.

Днем и вечером верующие ходят в гости друг к другу в шалаши и угощают друг друга вкусными блюдами, сделанными из свежих овощей и фруктов.

По традиции принять участие в трапезе в Суккот может каждый, даже человек, который просто проходит мимо. Более того, хозяева сами приглашают в шатер всех прохожих. Так сукка становится символом собрания всех людей под единой крышей мира.

Поздравления с праздником Суккот

В Суккот желают друг другу радостного праздника – на иврите Хаг суккот самеах!