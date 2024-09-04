Взрыв прогремел на крупнейшей ТЭС в Армении

Из-за взрыва на ТЭС в Армении получили травмы по меньшей мере шесть человек. Один из них впоследствии умер.

Во вторник, 10 сентября, произошел взрыв на самой крупной на территории Армении ТЭС – Разданской. Об этом рассказали в МВД страны.

В результате взрыва, произошедшего на крупнейшей в Армении Разданской ТЭС, погиб минимум один человек. Об этом рассказали в МВД страны.

Взрыв прогремел в литейном цеху. Различные травмы получили шесть человек. Всех пострадавших доставили в больницу, где один из них впоследствии скончался.

По данным Минздрава, состояние четырех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек находится в критическом состоянии.