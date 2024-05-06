Вестник Кавказа

Лихорадка Западного Нила: число жертв выросло в Армении

Лихорадка Западного Нила: число жертв выросло в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще двое жителей Армении скончались от лихорадки Западного Нила, переносчиками которой служат комары. Ранее болезнь унесла жизнь одного человека.

Новые смерти зафиксированы от лихорадки Западного Нила на территории Армении, признали в Минздраве страны.

В пресс-службе ведомства уточнили, что произошло еще два летальных исхода, передает Sputnik Армения.

"Оба пациента страдали хроническими заболеваниями. Они были старше 80 лет"

– Минздрав

Отметим, что некоторое время назад армянские СМИ сообщили о трех смертельных исходах ЛЗН в Армавирской области. Однако в Минздраве заявили, что доказательств того, что причиной смертей стало именно это заболевание, нет.

На сегодняшний день число заражений лихорадкой Западного Нила преодолело психологическую планку в 100 и составляет 108. Общее число погибших достигло трех.

Симптомы лихорадки Западного Нила

ЛЗН – это острое вирусное заболевание, которое передают людям больные комары при укусе. Сами насекомые заражаются от птиц, также во время укуса.

Симптомов в большинстве, а именно в 80%, случаев нет. У каждого пятого появляются симптомы, похожие на признаки гриппа.

Если болезнь протекает в тяжелой форме, то у человека возникают воспаление мозга или его оболочек, либо спинного мозга. Такое состояние проявляется головной болью и судорогами, а также параличом и прочими неврологическими симптомами.

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Лихорадка Западного Нила: число жертв выросло в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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