Профилактику лихорадки Западного Нила обсудили в Армении

Меры борьбы с распространением лихорадки Западного Нила обсудили в администрации Араратской области. Хотя в регионе пока не зафиксировано ни одного случая, он остается в зоне риска.

Превентивные меры против нового для Армении заболевания – лихорадки Западного Нила – обсудили власти Араратской области, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Пока все случаи заболевания фиксировались в Арагацотнской области, однако Араратская, как и Армавирская, также находится в зоне риска. Замгубернатора Артавазд Назаретян дал ряд поручений. По его словам, необходимо осушить водоемы, лишенные экономического значения. В местах, которые оказались местами размножения насекомых, надо провести гидротехнические работы. Внимание будет уделено и местам общего пользования в многоэтажных домах, а также мусоропроводам и мусорокамерам – их продезинфицируют. Кроме того, чиновник поручил следить за регулярным вывозом мусора.

В ходе совещания рассматривались и другие меры по борьбе с комарами, отмечалось и большое значение систематической скоординированной работы.

По последним данным, лихорадкой Западного Нила заразились 92 жителя Армении. Зафиксирован один летальный исход.

Лихорадка Западного Нила – симптомы

Болезнь представляет собой острое вирусное заболевание. Люди заболевают им от больных комаров. Насекомым же вирус передается от водоплавающих птиц, также в процессе укуса.

У четырех из пяти заболевших ЛЗН протекает без симптомов. В остальных случаях симптомы похожи на грипп.

В тяжелой форме у пациента начинается воспаление мозга или его оболочек. Тогда заболевший чувствует головную боль и судороги, возможен паралич и другие неврологические симптомы.