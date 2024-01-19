Крупнейший полиэтиленовый завод строят в Казахстане

В Атырауской области был дан старт строительству завода мощностью 1,25 млн т в год. Реализация проекта обеспечит рост ВВП в республике.

В Атырауской области Казахстана было дано начало масштабным строительным работам нового полиэтиленового завода. Этот проект стал значимым событием для региона и всей страны. Завод, мощностью 1,25 млн тонн в год, стоимостью $7,4 млрд, станет крупнейшим в обрабатывающей промышленности Казахстана.

Запуск завода практическое решение для модернизации и диверсификации экономики Казахстана. Ожидается, что новый завод увеличит валовой внутренний продукт (ВВП) страны на 1,2 %.

Кроме того, комплекс будет обеспечивать создание около 8000 рабочих мест на этапе строительства, что имеет значительное влияние на уровень безработицы и экономическую активность в регионе. По завершении строительства ожидается обеспечение 800 постоянных рабочих мест.

Запуск такого крупного завода — это не только создание рабочих мест, но и новые возможности для местного бизнеса. Ожидается, что завод не только будет производить полиэтилен для внутреннего потребления, но и начнет экспорт своей продукции. Это позволит повысить уровень экспортных поступлений в страну и, в свою очередь, будет способствовать развитию смежных отраслей.