Вестник Кавказа

Инвестиции в завод очистных сооружений вырастут в 8 раз в Ингушетии

Загрязненная вода
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Предприятие по созданию очистных сооружений в Ингушетии будет гораздо масштабнее, чем планировалось изначально, – так как продукция пользуется высоким спросом, вложения в завод увеличат в 8 раз.

Проект завода локальных очистных сооружений (сокращенно ЛОС) в Ингушетии решено было укрупнить после того, как стало ясно, что его продукция пользуется широким спросом, причем не только в Ингушетии и даже не только в России, но и в других регионах и за границей, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, проект реализует компания "Российские очистные сооружения". Он полностью вступит в строй через два года.

"Кстати, сперва инвесторы намеревались вложить в проект более 100 млн рублей, но после мониторинга, изучения рынка, возможностей и нашей логистики они решили увеличить финансирование до 800 млн рублей"

– Калиматов

Глава региона добавил, что, хотя завод целиком еще не открыт, модули очистных сооружений уже выпускаются, причем производство стартовало достаточно давно, еще в 2022 году.

Калиматов уточнил, что цех выпускает ЛОС как для государственных структур, так и для частных домов. Продукция пользуется популярностью: ее доставляют и на Кубань, и в Азербайджан.

Соответственно, указал глава региона, все социальные объекты, которые строятся в Ингушетии, снабжаются ЛОС, сделанными в регионе. Что касается частных домов, то сейчас продумывается алгоритм внедрения устройств. В планах и беседы с владельцами домов.

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