Краснодар вложится в реконструкцию очистных сооружений

В Краснодаре масштабно отремонтируют очистные сооружения. Власти города направят на реализацию проекта 1,3 млрд рублей.

В Краснодаре запланирован крупный проект по реконструкции очистных сооружений, на который будет выделено более 1,3 млрд рублей.

«Проект важный и нужный. Для территории с большим количеством населения и активной жилой застройкой дополнительные мощности – жизненная необходимость»

– глава города.

Значимость проекта для города и его жителей

По его словам, реконструкция очистных сооружений – это важный шаг в обеспечении экологической безопасности и чистоты городской среды. Улучшение работы очистных сооружений приведет к снижению загрязнения окружающей среды, улучшению качества воды и воздуха в городе, а также повышению уровня комфорта для жителей.

Также стоит отметить, что бюджет проекта в размере более 1,3 млрд рублей позволит провести комплексную реконструкцию существующих очистных сооружений, увеличив их производительность, современные технологии и оборудование.

Планируется, что работы по реконструкции будут проводиться поэтапно с соблюдением всех технических и экологических требований. Также предполагается, что проект будет завершен в указанные сроки, и новые очистные сооружения начнут функционировать в полную силу.