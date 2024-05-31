В Краснодаре аварийно пропал свет

Жители двух округов Краснодара остались без электроэнергии из-за аварийного отключения.
«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском и Западном округе. Причина отключения – сработала защита на линии 6-10 кВ. Без электроэнергии остались улицы: Восточно-Кругликовская, Карякина, Артюшкова, Котлярова и Байбакова»
– ЕДДС Краснодара.
Отметим, что недостаточное техническое обслуживание и регулярные проверки могут привести к сбоям в работе системы.
Для предотвращения аварийных отключений электроэнергии необходимо проводить регулярное техническое обслуживание оборудования, модернизировать инфраструктуру с учетом погодных условий региона и обучать персонал правильным методам работы. Также важно разрабатывать и внедрять планы аварийного реагирования для быстрого восстановления электроснабжения.