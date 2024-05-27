Свет вернули 17 тыс жителей Ставрополья

Ставропольские энергетики устраняют последствия прошедших накануне в крае ливней. К вечеру субботы электричество возвратилось к 17 тыс абонентов. Восстановительные работы продолжаются.
Энергоснабжение восстановлено для 17 тыс жителей Ставропольского края, рассказали в краевом министерстве энергетики.
Специалисты вели работы с ночи и в течение всего сегодняшнего дня.
Ликвидация последствий продолжается. Света по-прежнему нет у части жителей Минвод, Нижней Александровки и Иноземцево.
"К аварийно-восстановительным работам привлечены все имеющиеся бригады оперативного персонала электросетевых организаций. Работы планируется завершить до конца сегодняшнего дня"
– Минэнерго Ставрополья
Напомним, к массовым отключениям привели ливни и град, которые обрушились на Ставрополье в ночь на субботу. В результате электричество отключилось в Кавминводах, Зеленокумске и трех районах региона.