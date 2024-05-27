Из-за ливня, града и ветра без света остались два округа Ставрополья - фото

Непогода, обрушившаяся сегодня на Ставрополье, оставила без электричества Минераловодский и Предгорный округа края, причина большинства обрывов – упавшие на провода из-за ветра деревья, там уже работают аварийные бригады.

В девяти муниципалитетах двух округов Ставропольского края из-за непогоды аварийно отключилась подача электроэнергии – причиной катаклизма стали дожди, град и сильный ветер, с корнями вырывавший из земли деревья, сообщают в своих аккаунтах в Telegram-каналах главы Минераловодского и Предгорного округов.

"Обильные осадки, сильный ветер и град отмечаются в ряде населенных пунктов Минераловодского округа. … Ситуацию держим под контролем. Сейчас все службы работают в усиленном режиме, привлечены аварийные бригады"

- глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко написал, что без электроэнергии из-за ливня осталась станица Суворовская, в которой проживают около 19 тыс человек.

"В связи с сильным ливнем произошло падение деревьев на линии электропередачи. В связи с этим произошло отключение электроэнергии. Аварийная бригада выехала на место"

- Николай Бондаренко

Ливень и град наблюдали на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Град шел и в южных территориях Ставрополья, Сильные осадки в крае будут идти до завтрашнего вечера.