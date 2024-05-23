Вестник Кавказа

Ставрополье ждет два дня шторма

Ставрополье ждет два дня шторма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два дня шторма ждут ставропольский край. По прогнозу синоптиков, непогода обрушится на регион с 15 часов в четверг.

На территории Ставропольского края объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируются ливни, грозы, а также усиление ветра 25 метров в секунду. 

«В период 15-17 часов и до конца суток 30 мая и далее в течение суток 31 мая и 1 июня 2024 года местами в Ставропольском крае ожидается сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с»

– МЧС Ставропольского края.

По прогнозам синоптиков, местами по краю ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалом до 25 м/с. Такие погодные условия могут повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, поэтому важно помнить элементарные правила безопасности.

При наступлении грозы, необходимо немедленно идти в закрытое помещение или автомобиль, чтобы избежать удара молнии. Также не стоит находиться под открытыми металлическими конструкциями, деревьями или на открытых полях во время грозы.

В случае, если находитесь на открытой местности и нет возможности укрыться, рекомендуется сесть на корточки, держа руки на коленях, чтобы минимизировать контакт с землей. Кроме того, спасатели напоминают, что необходимо избегать использование проводящих предметов, таких как телефоны и компьютеры.

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