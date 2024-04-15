Ставрополье вступает в сезон летних гроз

Столбики термометров на Ставрополье будут подниматься до +26 градусов, ветер разгоняться до 18 м/с. Также прогнозируются грозы.
Синоптики Ставропольского филиала Гидрометцентра предупредили, что грозовая погода продержится в регионе до середины недели.
«Ожидаются дожди, сопровождающиеся грозами. 27 мая температура воздуха прогреется до плюс 26, будет дуть восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Во вторник и среду будет аналогичная погода. 28 мая температура воздуха достигнет плюс 27, а 29 мая будет плюс 29 градусов»
– краевой Гидрометцентр.
Почему грозы так часто посещают Ставропольский край
Ставрополье расположено в зоне пересечения различных климатических поясов, что делает его подверженным капризам природы. Гористая местность также способствует образованию грозовых облаков – влажный воздух со Средиземного моря сталкивается с холодным воздухом с соседних равнин, что приводит к атмосферным явлениям.