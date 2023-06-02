Гроза с градом прошла в Москве

Град выпал сегодня вечером в российской столице. По Москве прокатилась гроза: шел дождь, гремел гром. Кроме того, дует сильный ветер.
Совсем не весенняя погода установилась сегодня в Москве: шел дождь со снегом и градом, гремел гром.
Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", на северо-востоке столицы прошла гроза. Во время нее выпал град, диаметром несколько миллиметров.
Кроме того, гремел гром.
При этом погода переменчива: тучи с дождем быстро сменяются ярким солнцем.
Как сообщают синоптики, порывы ветра в городе сегодня достигают 18 м/с.