Правила поведения при грозе

Гроза - одно из самых распространенных и при этом самых опасных природных бедствий. Они происходят постоянно и во всех уголках земли. Что самое опасное и что нельзя делать во время грозы?

Грозы часто случаются в начале летнего сезона. Стихия может быть разрушительной и даже смертоносной. Что можно и что нельзя делать в грозу? Расскажем ниже.

Что такое гроза?

Гроза - это опасное атмосферное явление, включающее молнии - электрические заряды. Молния сопровождается звуковым эффектом - громом. Молнии могут происходить между облаками, а могут ударять в землю и объекты на ней.

Грозы происходят на фоне мощных кучево-дождевых облаков, когда в неравномерно прогретом воздухе много влаги. Чаще всего явление включает не только разряды молний, но и дождь, град, сильный ветер.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем опасна гроза?

Грозы смертоносны. Это природное явление уступает только внезапным наводнениям по количеству зарегистрированных смертей. В грозу человеку угрожает не только молния, но и шквалистый ветер, который может сносить постройки, валить деревья, а также мощный ливень - в непогоду увеличивается количество ДТП, в горных районах сходят сели.

Молнии чаще всего поражают людей на открытых пространствах. Ежегодно от молний умирают порядка 10 тыс человек.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать во время грозы?

В грозу опасно пользоваться интернетом - рекомендует отключить кабель от сети. Сидеть в телефоне также не стоит, любой электроприбор может привлечь разряд. Отметим, что часто сеть во время грозы пропадает.

Нельзя прятаться под деревьями, особенно если речь идет об одиноко стоящем и высоком дереве. Не стоит также пережидать непогоду у стены, возле которой растет дерево. Нельзя прятаться в сараях и шатких конструкциях.

Опасно во время грозы находиться на возвышенностях - нужно максимально спуститься с гор, уйти с открытой местности, не стоять возле металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов.

Находясь на даче или в деревенском доме в грозу нельзя топить печь - молния может ударить в печную трубу, из которой идет дым.

Опасность в грозу представляют водоемы, следует держаться подальше от воды, не купаться, не рыбачить. Нельзя заниматься спортом на улице, влажная от пота кожа может «притянуть» молнию.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Езда на велосипеде или мотоцикле в грозу опасна, от транспорта нужно отойти подальше. Автомобиль во время грозы лучше всего остановить и не покидать. Окна должны быть закрыты, антенна опущена, рекомендует МЧС России.

Как понять, что гроза близко?

Темные тучи, духота, отсутствие ветра и затишье в природе летним днем указывают на то, что приближается гроза.

Узнать, близко или далеко происходит гроза, а также в каком направлении она движется, можно по раскатам грома. Гром - это взрывная звуковая волна, электрический треск, сопровождающий молнию при грозе. Если вы увидели в небе вспышку, а гром послышался через три секунды - значит от вас до грозы 1 км. Таким образом можно примерно определять, как далеко бушует гроза, отдаляется ли она от вас или приближается.

Если молния сверкнула, но звука грома не последовало, значит гроза далеко - в 20 км или далее.

Как часто случаются грозы?

Одномоментно на Земле может бушевать до 1800 гроз. Чаще всего грозы происходят в летний период, больше их случается над сушей, чем над морем.

Грозы в разных частях света происходят в разном объеме, больше всего гроз фиксируется в Центральной Африке, тропиках, на экваторе.

Вероятность грозы зависит и от времени суток - чаще всего они бывают днем, после полудня, реже всего - перед рассветом.

В России грозы чаще всего можно наблюдать на Северном Кавказе.

Города России, где чаще всего происходят грозы:

Количество грозовых дней в году в этих локациях составляет 40-50. Для сравнения, в Москве в год в среднем бывает 25 дней с грозой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать в грозу?

Безопаснее всего во время грозы находиться в здании. Опаснее всего - в поле или в горах.

Можно ли лежать на земле во время грозы? Можно и даже нужно: если непогода застала на открытом пространстве, следует лечь на землю, лучше всего на песок.

В грозу нужно находиться на расстоянии от антенн, дверей, окон, электропроводки. Дома лучше всего закрыть все окна и двери, выключить от сети электроприборы, в том числе телевизор, не пользоваться телефоном.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В поисках укрытия лучше всего выбрать крупное сооружение с металлической рамой.

В лесу в грозу безопаснее всего находиться на участке с низкорослой растительностью.

Удар молнии в человека

Удар молнии сравним с мощным ударом электрического тока. Человек, в которого попала молния, теряет сознание, его сотрясают судороги. Дыхание и сердцебиение может остановиться - некоторые выживают после удара молнии, некоторые мгновенно умирают. На теле после удара обычно в течение нескольких дней остаются два розовых следа - место входа и выхода электрической струны.

Интересные факты

Молнии случаются не только на Земле, но и на других планетах:

Венере,

Уране,

Юпитере,

Сатурне.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самая длинная молния в истории - 768 км. Она была зафиксирована в США в 2020 году на границе штатов Миссисипи и Техас.

Самая долго наблюдаемая молния сияла на небе свыше 17 сек, она также произошла в 2020 году, местом явления стала Аргентина.

Есть легенда, что целая футбольная команда погибла от удара молнии в 1998 году в Конго. Считается, что одна из команд на поле использовала бутсы с металлическими шипами, другая - с резиновыми.

Молнии любят дубы, по статистике именно в эти деревья чаще всего ударяют молнии.