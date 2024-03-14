Названа стоимость проезда на ВСМ Москва - Петербург

Высокоскоростная магистраль на железной дороге позволит россиянам добираться из Москвы в Петербург за чуть более, чем 2 часа. Билет на новый поезд можно будет приобрести менее чем за 10 тыс рублей.

Стоимость билета на высокоскоростной поезд на ВСМ Москва - Санкт-Петербург назвал вице-премьер России Виталий Савельев.

"Согласно (финансовой) модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тыс рублей"

– Савельев

Напомним, после реализации проекта интервал между поездами между двумя столицами составит 10-15 минут, дорога будет занимать 2 часа 15 минут. ВСМ рассчитывают запустить в 2030 году.

Строительство уникальной железной дороги обойдется в 1,5-1,75 трлн рублей, добавил вице-премьер в беседе с ТАСС.