Строительство ВСМ Москва–Санкт-Петербург началось

В Москве приступили к строительству высокоскоростной магистрали железной дороги, которая соединит две столицы и сократит время в пути до 2 часов 15 минут. Старт работам дал сегодня президент России.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным и дал старт строительству московского участка ВСМ Москва–Санкт-Петербург. Собянин вышел на связь с вокзала на МЦД-3 «Зеленоград-Крюково».

«Когда мы строили МЦД-3, мы сразу делали заделы под ВСМ. Уже серьезные заделы сделаны. Это дает возможность практически с сегодняшнего дня начинать уже проект самого ВСМ – строительство ВСМ. В Зеленограде вокзал… является, по сути дела, частью вокзала ВСМ, первая остановка здесь будет в Москве – в Зеленограде»

– Собянин

Президент назвал будущую магистраль флагманом, в перспективе же планируется строить ВСМ в разных регионах страны.

«Пора переходить к практической реализации. <…> Теперь мы и в финансовом смысле, в экономическом смысле, в технологическом, мы действительно созрели для того, чтобы этот крупный, но нужный нашей экономике проект реализовать»

– Путин

ВСМ Москва–Санкт-Петербург

Создание суперскоростной дороги между Москвой и Петербургом (ВСМ-1) откроет для России новую транспортную реальность.

Протяженность магистрали составит 679 км, добраться из Москвы в Петербург по железной дороге можно будет за 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем на «Сапсане». Поезд будет развивать скорость до 400 км/ч. В пути поезд - планируется создать новый отечественный состав - будет делать 16 остановок.

ВСМ-1 пройдет через Тверь и Великий Новгород. Запуск ВСМ запланирован на 2028 год, поезда будут ходить раз в 15-20 минут, в дальнейшем - раз в 10-15 минут.

Участок дороги на территории Москвы считается самым сложным, так как работы будут идти в условиях плотной городской застройки и без остановки движения поездов по Октябрьской железной дороге.

В планах также строительство ВСМ-2, эта скоростная железная дорога пройдет от Москвы до Казани.