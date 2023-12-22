Вестник Кавказа

В Москве назвали срок открытия трех новых линий метро

В Москве назвали срок открытия трех новых линий метро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столичная подземка прирастет тремя новыми линиями. Открыть их планируется до 2030 года, рассказал мэр Москвы. Развиваться будет и МЦД.

Новые линии метрополитена будут открыты в ближайшие 5-6 лет, пообещал мэр российской столицы Сергей Собянин.

"До 2030 года в городе будут открыты три новые линии метро (Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская) и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых/реконструированных станций МЦД"

– Собянин

Транспортная инфраструктура Москвы активно растет и развивается, сегодня метро, включая МЦК - это более трехсот станций.

Новые ветки метро на схеме обозначатся следующими цветами: изумрудный, рубиновый, графитовый.

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