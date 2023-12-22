В Москве назвали срок открытия трех новых линий метро

Столичная подземка прирастет тремя новыми линиями. Открыть их планируется до 2030 года, рассказал мэр Москвы. Развиваться будет и МЦД.
Новые линии метрополитена будут открыты в ближайшие 5-6 лет, пообещал мэр российской столицы Сергей Собянин.
"До 2030 года в городе будут открыты три новые линии метро (Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская) и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых/реконструированных станций МЦД"
– Собянин
Транспортная инфраструктура Москвы активно растет и развивается, сегодня метро, включая МЦК - это более трехсот станций.
Новые ветки метро на схеме обозначатся следующими цветами: изумрудный, рубиновый, графитовый.