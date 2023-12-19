В Москве в 2024 году откроется новая линия метро

В ближайшие годы в Москве появится три новые линии метро. Одна из них начнет работать уже в 2024 году. Троицкая ветка протянется в Новую Москву.

Троицкая ветка метро, обозначенная изумрудным цветом, начнет работать в Москве в будущем году.

"Продолжаем прокладывать одну из самых длинных в городе радиальных - Троицкую. Построить 11 из ее 17 станций планируем к концу будущего года. Первый участок проходит от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", где Троицкая линия соединится с Сокольнической"

– заммэра столицы Андрей Бочкарев

Еще через четыре года новая линия столичной подземки будет полностью готова, будут открыты оставшиеся шесть станций до Троицка, уточнил он в беседе с "Российской газетой".

Новые линии метро Москвы

Троицкая, ранее "Коммунарская", линия получила номер 16 и будет обозначена на схеме изумрудным цветом. Пять из 17 станций будут пересадочными, первой станцией новой ветки станет "ЗИЛ". Метро протянется в Троицк через Коммунарку, эта радиальная линия будет самой протяженной за МКАД.

Также активно идет строительство еще двух линий московского метрополитена - "Бирюлевской", она будет обозначена рубиновым цветом на схеме, и "Рублево-Архангельской" - графитовой линии.