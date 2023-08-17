Три новые линии метро построят в Москве

В Московском метрополитене появятся новые ветки метро, а МЦД протянется до Твери и Тулы. Собянин сообщил о развитии транспортной сети столицы.
Метро Москвы пополнится тремя новыми линиями, об этом рассказал градоначальник Сергей Собянин в Мосгордуме.
«В планах – строительство трех новых линий и порядка 40 станций метро»
– Собянин
По его словам, уходящий год оказался для города рекордным по вводу новых транспортных объектов. Планы на будущее также обширны.
«Сеть МЦД будет продлена в регионы. Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России»
– Собянин
Сегодня в столичной подземке 14 веток и свыше 260 станций.
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