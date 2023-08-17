Три новые линии метро построят в Москве

В Московском метрополитене появятся новые ветки метро, а МЦД протянется до Твери и Тулы. Собянин сообщил о развитии транспортной сети столицы.

Метро Москвы пополнится тремя новыми линиями, об этом рассказал градоначальник Сергей Собянин в Мосгордуме.

«В планах – строительство трех новых линий и порядка 40 станций метро»

– Собянин

По его словам, уходящий год оказался для города рекордным по вводу новых транспортных объектов. Планы на будущее также обширны.

«Сеть МЦД будет продлена в регионы. Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России»

– Собянин

Сегодня в столичной подземке 14 веток и свыше 260 станций.