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В Москве запустили МЦД-3

Станция “Сокольники“ БКЛ Московского метро
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Стартовавшая в четверг третья линия Московских центральных диаметров свяжет Зеленоград с Раменским.

В четверг, 17 августа, в Москве был дан старт движению по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Участниками запуска были президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В процессе запуска Собянин доложил о готовности инфраструктуры, а Воробьев о благоустройстве прилегающих территорий. В свою очередь глава РЖД Олег Белозеров сообщил о ходе выполнения технических работ.

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