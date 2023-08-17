В Москве запустили МЦД-3

Стартовавшая в четверг третья линия Московских центральных диаметров свяжет Зеленоград с Раменским.
В четверг, 17 августа, в Москве был дан старт движению по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3).
Участниками запуска были президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В процессе запуска Собянин доложил о готовности инфраструктуры, а Воробьев о благоустройстве прилегающих территорий. В свою очередь глава РЖД Олег Белозеров сообщил о ходе выполнения технических работ.