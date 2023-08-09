Цифровой рубль «обкатают» в метро Москвы

По традиции московский метрополитен стал площадкой для тестирования инновационных технологий. На этот раз речь идет о третьей валюте – цифровом рубле.
Новую форму российской валюты «обкатают» на сувенирных картах «Тройка», также им можно будет пополнить баланс билета «Кошелек».
«Мы опробуем цифровой рубль в метро. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что этот проект мы реализуем вместе с Банком России и ВТБ. На первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу»
– Департамент транспорта Москвы
Также сегодня стало известно о том, что Центробанк РФ разработает механизм оплаты цифровыми рублями услуг ЖКХ.
Кроме того, стало известно, что в тестировании будут участвовать около 600 человек и три десятка юрлиц по всей стране.