Что такое цифровая валюта: 5 преимуществ и 5 рисков

В конце июля российский президент Владимир Путин утвердил три формы рубля: наличную, безналичную и цифровую. Что такое цифровой рубль, сколько в мире цифровых валют и зачем они нужны - рассказываем в этом материале.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль простыми словами - это цифровая валюта Центрального банка Российской Федерации. Само понятие цифровая валюта центрального банка (Central Bank Digital Currency- CBDC) появилось совсем недавно на фоне огромного интереса к криптовалютам по всему миру. Чтобы не оставаться в стороне от нового и популярного направления независимых взаимных расчетов, центральные банки по всему миру начали активно разрабатывать модели собственных цифровых валют, в том числе и Россия.

Чем подкреплена цифровая валюта?

Стоимость цифровой валюты определяется центральным банком страны и привязана к фиатным деньгам. Фиатные деньги (в том числе бумажные) не подкреплены ни золотом, ни какими-либо еще драгоценными металлами, но их устойчивость гарантируется Центральным банком. Цифровой рубль - фиатная валюта.

Чем цифровая валюта отличается от безналичного расчета?

По большому счету, сходств между цифровой валютой и безналичным расчетом больше, чем различий, тем не менее они все-таки есть.

Безналичный расчет или платеж - форма денежных отношений, при который бумажные (наличные деньги, банкноты) не используются.

Электронные деньги, которые используются при безналичном расчете, по сути, те же бумажные деньги, только в цифровой форме.

Цифровая валюта - электронные деньги центрального банка, которые эквивалентны и сосуществуют вместе с фиатными деньгами и со временем могут их заменить.

Безналичные деньги управляются коммерческими банковскими организациями на основе обмена на наличные деньги или кредитные линии.

Цифровая валюта, в первую очередь, прямое обязательство Центрального банка, который является эмитентом этой формы валюты. Цифровая валюта предусматривает отказ от посреднических банков-эмитентов и эквайеров, а также поставщиков платежных услуг, в том числе за счет перехода на одноранговые платежи - P2P (Peer-to-peer) - без участия третьей стороны. Сейчас такая система используется децентрализованными криптовалютами. Центральный банк России, в частности, обязуется создать специальную платформу для цифрового рубля, где будут осуществляться взаимные расчеты.

Для чего нужна цифровая валюта?

Одно из главных преимуществ цифровой валюты - обеспечение безопасных и надежных цифровых расчетов и переводов. Доступ к денежным средствам в оффлайн-режиме. Это стало определяющим фактором для внедрения цифровых валют в развивающихся странах, где у многих граждан нет доступа к интернету. На данный момент автономные платежные системы по большей части находятся на стадии разработки и эксперимента. Снижение расходов на пользование услугами финансовых систем, в том числе международных. Цифровая валюта не подвержена рискам ликвидности (неспособности банка обеспечивать свою деятельность). Высокая скорость денежных транзакций по сравнению с существующими электронными платежными системами.

Риски цифровой валюты

Несмотря на очевидные преимущества цифровой валюты, существуют также и риски ее внедрения и использования:

Слишком резкое изменение финансовой структуры страны. Риски, связанные с приватностью и защитой личных данных. Обеспечение кибербезопасности. Негативное влияние на банковский сектор - банки могут не выдержать конкуренции со стороны цифровой валюты. Создание надежной цифровой платформы требует значительных финансовых расходов.

В каких странах есть цифровая валюта?

К концу июня 2023 года 130 стран по всему миру изучали возможности цифровых версий своих валют. По данным сайта cbdctracker.org, на сегодняшний день в трех странах цифровые валюты уже действуют: на Ямайке, Багамах и в Нигерии. Во многих странах действуют пилотные проекты по использованию цифровых валют, в том числе и в Китае, где цифровым юанем пользуются более 250 млн человек.

Индия и Бразилия собираются одобрить цифровые валюты в следующем году, ЕС - в 2028 году. В США ведется работа по развитию оптовой цифровой валюты для использования между банками.

Одним из драйверов развития цифровых валют по всему миру послужили американские санкции, в результате чего многие страны, в том числе и Европа, решили обзавестись альтернативным платежным средством, чтобы не зависеть от международных банковских систем, привязанных к доллару.