Что такое цифровая валюта: 5 преимуществ и 5 рисков

Что такое цифровой рубль?
Цифровой рубль простыми словами - это цифровая валюта Центрального банка Российской Федерации. Само понятие цифровая валюта центрального банка (Central Bank Digital Currency- CBDC) появилось совсем недавно на фоне огромного интереса к криптовалютам по всему миру. Чтобы не оставаться в стороне от нового и популярного направления независимых взаимных расчетов, центральные банки по всему миру начали активно разрабатывать модели собственных цифровых валют, в том числе и Россия.
Чем подкреплена цифровая валюта?
Стоимость цифровой валюты определяется центральным банком страны и привязана к фиатным деньгам. Фиатные деньги (в том числе бумажные) не подкреплены ни золотом, ни какими-либо еще драгоценными металлами, но их устойчивость гарантируется Центральным банком. Цифровой рубль - фиатная валюта.
Чем цифровая валюта отличается от безналичного расчета?
По большому счету, сходств между цифровой валютой и безналичным расчетом больше, чем различий, тем не менее они все-таки есть.
Безналичный расчет или платеж - форма денежных отношений, при который бумажные (наличные деньги, банкноты) не используются.
Электронные деньги, которые используются при безналичном расчете, по сути, те же бумажные деньги, только в цифровой форме.
Цифровая валюта - электронные деньги центрального банка, которые эквивалентны и сосуществуют вместе с фиатными деньгами и со временем могут их заменить.
Безналичные деньги управляются коммерческими банковскими организациями на основе обмена на наличные деньги или кредитные линии.
Цифровая валюта, в первую очередь, прямое обязательство Центрального банка, который является эмитентом этой формы валюты. Цифровая валюта предусматривает отказ от посреднических банков-эмитентов и эквайеров, а также поставщиков платежных услуг, в том числе за счет перехода на одноранговые платежи - P2P (Peer-to-peer) - без участия третьей стороны. Сейчас такая система используется децентрализованными криптовалютами. Центральный банк России, в частности, обязуется создать специальную платформу для цифрового рубля, где будут осуществляться взаимные расчеты.
Для чего нужна цифровая валюта?
- Одно из главных преимуществ цифровой валюты - обеспечение безопасных и надежных цифровых расчетов и переводов.
- Доступ к денежным средствам в оффлайн-режиме. Это стало определяющим фактором для внедрения цифровых валют в развивающихся странах, где у многих граждан нет доступа к интернету. На данный момент автономные платежные системы по большей части находятся на стадии разработки и эксперимента.
- Снижение расходов на пользование услугами финансовых систем, в том числе международных.
- Цифровая валюта не подвержена рискам ликвидности (неспособности банка обеспечивать свою деятельность).
- Высокая скорость денежных транзакций по сравнению с существующими электронными платежными системами.
Риски цифровой валюты
Несмотря на очевидные преимущества цифровой валюты, существуют также и риски ее внедрения и использования:
- Слишком резкое изменение финансовой структуры страны.
- Риски, связанные с приватностью и защитой личных данных.
- Обеспечение кибербезопасности.
- Негативное влияние на банковский сектор - банки могут не выдержать конкуренции со стороны цифровой валюты.
- Создание надежной цифровой платформы требует значительных финансовых расходов.
В каких странах есть цифровая валюта?
К концу июня 2023 года 130 стран по всему миру изучали возможности цифровых версий своих валют. По данным сайта cbdctracker.org, на сегодняшний день в трех странах цифровые валюты уже действуют: на Ямайке, Багамах и в Нигерии. Во многих странах действуют пилотные проекты по использованию цифровых валют, в том числе и в Китае, где цифровым юанем пользуются более 250 млн человек.
Индия и Бразилия собираются одобрить цифровые валюты в следующем году, ЕС - в 2028 году. В США ведется работа по развитию оптовой цифровой валюты для использования между банками.
Одним из драйверов развития цифровых валют по всему миру послужили американские санкции, в результате чего многие страны, в том числе и Европа, решили обзавестись альтернативным платежным средством, чтобы не зависеть от международных банковских систем, привязанных к доллару.