Азербайджан может внедрить цифровой манат

Опубликовано: 13:39, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане может начать использоваться цифровой манат. Страна обладает возможностями для внедрения собственной цифровой валюты, но инновации последуют после оптимизации и исследований.

В Азербайджане может быть внедрен цифровой манат, рассказали в ЦБ республики.

Азербайджанский Центробанк имеет все возможности для внедрения цифрового маната, заявил председатель правления регулятора Талех Казымов. Введение цифрового маната тормозится из-за того, что не конца исследовано влияние цифровых валют на финансовую стабильность и монетарную политику. В Азербайджане изучают отдых других стран с цифровыми валютами, следят за трендами.

"Конечно, цифровая валюта имеет определенные риски, которые могут влиять на экономику, в том числе требует большого количества электронных ресурсов. Отрадно, что Центральный банк имеет все ресурсы и возможности для внедрения цифрового маната, однако, мы сфокусированы на модернизации и оптимизации национальной платежной системы, а уже потом мы приступим к внедрению новшеств и инноваций"

– Талех Казымов