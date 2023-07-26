РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан может внедрить цифровой манат

Азербайджан может внедрить цифровой манат
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Азербайджане может начать использоваться цифровой манат. Страна обладает возможностями для внедрения собственной цифровой валюты, но инновации последуют после оптимизации и исследований.

В Азербайджане может быть внедрен цифровой манат, рассказали в ЦБ республики.

Азербайджанский Центробанк имеет все возможности для внедрения цифрового маната, заявил председатель правления регулятора Талех Казымов. Введение цифрового маната тормозится из-за того, что не конца исследовано влияние цифровых валют на финансовую стабильность и монетарную политику. В Азербайджане изучают отдых других стран с цифровыми валютами, следят за трендами.

"Конечно, цифровая валюта имеет определенные риски, которые могут влиять на экономику, в том числе требует большого количества электронных ресурсов. Отрадно, что Центральный банк имеет все ресурсы и возможности для внедрения цифрового маната, однако, мы сфокусированы на модернизации и оптимизации национальной платежной системы, а уже потом мы приступим к внедрению новшеств и инноваций"

– Талех Казымов

Россия вводит в оборот цифровой рубль

Россия вводит в оборот цифровой рубль

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
565 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version