Азербайджан может внедрить цифровой манат

В Азербайджане может быть внедрен цифровой манат, рассказали в ЦБ республики.
Азербайджанский Центробанк имеет все возможности для внедрения цифрового маната, заявил председатель правления регулятора Талех Казымов. Введение цифрового маната тормозится из-за того, что не конца исследовано влияние цифровых валют на финансовую стабильность и монетарную политику. В Азербайджане изучают отдых других стран с цифровыми валютами, следят за трендами.
"Конечно, цифровая валюта имеет определенные риски, которые могут влиять на экономику, в том числе требует большого количества электронных ресурсов. Отрадно, что Центральный банк имеет все ресурсы и возможности для внедрения цифрового маната, однако, мы сфокусированы на модернизации и оптимизации национальной платежной системы, а уже потом мы приступим к внедрению новшеств и инноваций"
– Талех Казымов