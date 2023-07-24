Россия вводит в оборот цифровой рубль

Опубликовано: 14:46, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский рубль получает дополнительное измерение – цифровое. Закон об этом подписал президент России.

В соответствии с законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, в стране будет внедряться цифровой рубль. Оператором системы стал Банк России.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, речь идет о том, что российская нацвалюта получает дополнительную форму. Подчеркивается, что рубль теперь будет един в трех формах: наличной, безналичной и цифровой.

Совершать операции с цифровым рублем можно с помощью специальной информационной системы. Ее оператором назначен Банк России.

Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.