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Россия вводит в оборот цифровой рубль

Россия вводит в оборот цифровой рубль
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российский рубль получает дополнительное измерение – цифровое. Закон об этом подписал президент России.

В соответствии с законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, в стране будет внедряться цифровой рубль. Оператором системы стал Банк России.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, речь идет о том, что российская нацвалюта получает дополнительную форму. Подчеркивается, что рубль теперь будет един в трех формах: наличной, безналичной и цифровой.

Совершать операции с цифровым рублем можно с помощью специальной информационной системы. Ее оператором назначен Банк России.

Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.

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