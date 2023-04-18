Россия тестирует цифровой рубль

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Банк России планирует в скором времени начать тестировать третью форму денег – цифровой рубль, который в случае успешных испытаний начнет ходить в стране наравне с наличными и безналичными деньгами.

В России готовится к внедрению цифровой рубль – Банк России намерен протестировать его на небольшом числе реальных клиентов, после чего он будет предложен широкому кругу пользователей, заявила сегодня в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть, уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем",

- рассказала она.

Цифровой рубль - это третья форма денег, и люди сами будут решать, какой формой российских денег он будет пользоваться. В первую очередь цифровые деньги будут удобны тем, кто часто совершает переводы, в цифровом формате они будут бесплатными. Однако по ним не начисляются проценты, в отличие от безналичных денег на счетах граждан, на которые начисляются проценты, - подчеркнула глава Банка России.

В концепции новых денег, представленных Банком России, отмечается, что цифровой рубль будет представлять собой третью форму денег, помимо наличных и безналичных, и иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке.

Цифровые кошельки будут открываться на платформе ЦБ, а банки смогут открывать клиентам аналогичные кошельки в своих мобильных приложениях и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой, кроме того, владельцы цифровых денег смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.

Что такое цифровой рубль?

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал, чем цифровой рубль будет отличаться от обычного безналичного расчета.

"Цифровой рубль – это аналог наличного рубля, но в безналичной форме, без банкнот и монет. По сути, речь идет об электронном кошельке, где хранятся цифровые рубли, которыми обладает физическое или юридическое лицо. Если такой кошелек открывается в обычном коммерческом банке, то отличий от обычных безналичных расчетов в рублях у него почти не будет", - прежде всего сказал он.

"Однако такой кошелек в перспективе может быть открыт непосредственно в Центробанке, и это уже будет совсем иная ситуация. Если это произойдет, то людям уже не потребуются коммерческие банки для хранения накопленных наличных средств. С помощью записей в кошельке с цифровыми рублями люди смогут независимо от банков расплачиваться за товары и услуги, получать заработную плату и так далее. В пределе цифровой рубль способен вытеснить из обращения наличный рубль", - сообщил Александр Абрамов.

Что будет тестировать Центробанк?

В первую очередь эксперимент Центробанка будет тестировать технологии применения цифрового рубля. "Цифровой рубль предполагает, что вам на смартфон устанавливается определенная программа, разработанная и администрируемая Центробанком. В этой программе у вас будет возможность открыть цифровой кошелек, пока что, видимо, только в коммерческих банках. Скорее всего, для оплаты покупок придется использовать только этот смартфон, поскольку пластиковые карточки для расчетов тут использовать невозможно. То есть еще будут тестировать смещение средств для расчетов в сторону смартфонов в условиях, когда все привыкли к карточкам", - поведал экономист.

Проблемы цифрового рубля

Основным подводным камнем во внедрении цифрового рубля эксперт назвал недоверие граждан к новой технологии. "Это пока ранняя, скороспелая идея, к которое еще нет доверия. Одно дело – когда люди используют наличные или карточки, к которым привыкли, и совсем другое дело – когда им предлагают не прошедший годами проверку метод расчета", - отметил он.

"Риск цифрового рубля состоит в том, что будет третья сторона – либо банк, либо ЦБ, который будет полностью знать все ваши операции на кошельке. Это может стать очень неприятным моментом для пользователей. Также непонятно, насколько будут сохранны эти данные. Главный риск состоит в том, насколько люди будут доверять цифровому рублю и технологиям, которые его обслуживают", - заключил Александр Абрамов.