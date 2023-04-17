Об альтернативах карте "Мир" за рубежом рассказала Набиуллина

Опубликовано: 22:18, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Центробанка России описала ситуацию с альтернативами картам "Мир", которые сейчас принимаются не во всех странах. Набиуллина подчеркнула, что с каждой страной варианты обсуждаются индивидуально.

Центробанк России активно работает с зарубежными партнерами, чтобы обеспечить россиянам возможность оплачивать товары и услуги в зарубежных странах, заявила глава ЦБ РФ.

По словам Эльвиры Набиуллиной, для этого платежные системы России и других стран связываются шлюзами.

Председатель регулятора признала, что такая технология пока действует не со всеми странами, но работы будут продолжаться, причем их результаты зависят в том числе от партнеров.

"Тем не менее, такие возможности будут появляться, в том числе мы с Турцией сейчас активно работаем"

— Эльвира Набиуллина

Она уточнила, что российская сторона при этом не опускает руки и продолжает работать над тем, чтобы продвигать карту "Мир".

Глава ЦБ РФ добавила, что альтернативные варианты выбираются особо с каждой страной.