Карты "Мир" могут начать принимать в Мексике

Мексика готова вести переговоры по запуску в стране платежной системы "Мир". На текущий момент стороны не обсуждают данный вопрос, уточнил посол.
Между Мексикой и Россией возможны переговоры о запуске карт системы "Мир", об этом рассказал мексиканский посол в Москве Вильегас Мехиас.
"Сейчас внедрение карт "Мир" официально не стоит на повестке дня. Однако Мексика всегда открыта к переговорам",
– заявил посол.
Также Мексика может стать безвизовой для россиян, об этом в марте сообщал МИД России. Сроки решения об отмене виз пока не определены.