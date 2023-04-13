Карты "Мир" могут начать принимать в Мексике

Опубликовано: 23:21, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Мексика готова вести переговоры по запуску в стране платежной системы "Мир". На текущий момент стороны не обсуждают данный вопрос, уточнил посол.

Между Мексикой и Россией возможны переговоры о запуске карт системы "Мир", об этом рассказал мексиканский посол в Москве Вильегас Мехиас.

"Сейчас внедрение карт "Мир" официально не стоит на повестке дня. Однако Мексика всегда открыта к переговорам",

– заявил посол.

Также Мексика может стать безвизовой для россиян, об этом в марте сообщал МИД России. Сроки решения об отмене виз пока не определены.