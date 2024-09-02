Итоги ВЭФ: Азия не отвернулась от России

Восточный экономический форум в этом году доказал как экономическую, так и политическую состоятельность России.

Фокусом Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно является экономика. Площадка направлена на развитие и укрепление деловых связей между бизнес-кругами России и их азиатскими партнерами. Нынешний ВЭФ достиг этих целей. На IX Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке с 3 по 6 сентября, собралось 7000 участников из 75 стран, что превзошло показатели 2023 года (в минувшем году форум посетили 6300 человек из 62 государств).

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, было подписано 258 соглашений на рекордную сумму свыше 5,39 трлн рублей. Трутнев отметил, что форум указывает на растущий интерес крупных развитых стран к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Среди подписанных соглашений выделяются проекты по созданию химического комплекса в Коми, запуску лесоперерабатывающего завода в Сахалинской области, а также строительству участка Тихоокеанской железной дороги между Якутией и Хабаровским краем.

Ключевым итогом форума стали решения президента РФ Владимира Путина, касающиеся развития туризма, снижения административного давления и финансирования инвестиционных проектов. Президент поддержал предложенные инициативы и дал правительству соответствующие поручения. На форуме также были установлены новые цели по привлечению инвестиций для Минвостокразвития и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Основным политическим событием ВЭФ стал приезд малазийского премьера Анвара Ибрагима. Во время пленарного заседания в присутствии Путина он назвал Россию другом своей страны. "Граждане России никоим образом не должны чувствовать, что мы находимся под каким-то давлением. Мы готовы предложить России особое отношение как особому другу нашей страны", - сказал Ибрагим, добавив, что потенциал для сотрудничества стран большой.

Премьер обозначил намерение вступить в БРИКС с целью "диверсифицировать наши усилия в области экономической дипломатии и укрепить сотрудничество со странами-членами". Отвечая на вопрос о привлекательности Малайзии для российских туристов он отметил, что у азиатского государства есть "девственные джунгли, прекрасные пляжи, мягкий экваториальный климат". Зимы отсутствуют, а в море можно плавать круглый год. Касаясь темы украинского конфликта, он сказал, что рассчитывал на его решение еще в марте 2022 года во время стамбульских переговоров. "Я совершил визит в Стамбул, я там провел один день, и я знал об этих переговорах, и в то время думал, что этот вопрос будет закрыт",- сказал он, выступая в ходе пленарной сессии.

Со своей стороны российский президент выразил благодарность почетному гостю за участие в форуме. "Спасибо, что приехали. Я впечатлен вашим выступлением. Так эмоционально и содержательно. Спасибо вам большое. Мы будем в контакте, как и договорились, будем работать над исполнением всех задач, которые перед собой поставили", - сказал Путин. Он подтвердил слова премьера о привлекательности Малайзии для россиян: "Я был в Малайзии. Могу подтвердить все, что сейчас было сказано премьер-министром".

Путин поведал Ибрагиму и о своем видении украинского конфликта. Российский лидер не согласился с мнением гостя относительно того, что в Стамбуле не удалось договориться. "Но нам удалось договориться, в этом-то весь фокус, о чем свидетельствует подпись главы украинской делегации, который парафировал документ. А значит, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили", - отметил он, добавив, что соглашение не вступило в силу, так как Киеву "дали команду не делать этого". Президент России заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, но не на условиях Украины.

"Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле", — отметил Путин.

Проведение ВЭФ и присутствие на нем высокопоставленных гостей, включая премьера Малайзии, подчеркивает наличие нескольких тенденций в мировой политике. Во-первых, планы по изоляции России проваливаются. Иностранные лидеры принимают Путина и сами приезжают к нему в гости. Во-вторых, Москва продолжает усиливать свое присутствие в Азии. Разница только в том, что если раньше приоритетом сотрудничества наряду с Китаем в регионе являлись Япония и Южная Корея, договорившиеся инвестировать в российские нефтегазовые проекты, сейчас кооперация ведется с теми странами, которые не хотят двигаться в фарватере США.

И в-третьих, Россия по-прежнему демонстрирует всему миру готовность к миру, и все больше стран начинают осознавать, что бои на Украине не прекращаются из-за отсутствия готовности к компромиссу со стороны Киева и его западных союзников.