Вестник Кавказа

Зурабишвили готова баллотироваться на второй срок

Зурабишвили готова баллотироваться на второй срок
Саломе Зурабишвили намерена задержаться на посту президента Грузии. Ее цель – поспособствовать евроинтеграции республики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила готовность баллотироваться на второй срок. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

В интервью газете Le Figaro президент отметила, что хотела бы продолжить работу на посту главы государства, чтобы содействовать евроинтеграции республики.

"Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе [баллотируясь] на второй срок, чтобы Грузия вернулась на европейский путь. Если предложенная мной хартия заработает, я готова быть переговорщиком с нашими европейскими партнерами"

– Саломе Зурабишвили

Она также подчеркнула, что предстоящие выборы в грузинский парламент будут экзистенциальными и решат европейское будущее страны.

Справка

Шестилетние полномочия Саломе Зурабишвили на президентском посту истекают этой осенью. Несколько месяцев назад она призвала оппозицию подписать хартию, закрепляющую реформы, реализацией которых займется оппозиция случае победы оппозиции на выборах. Этот документ подразумевают отмену законов, которые мешают евроинтеграции страны. Свои подписи под ним поставили почти все оппозиционные лидеры.

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