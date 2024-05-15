Вестник Кавказа

Пожарные ликвидировали возгорание на горе Машук

пожар на горе Машук
© Фото: Telegram-канал главы Пятигорска
На Ставрополье справились с пожаром на горе Машук. Его площадь составляла около 500 квадратных метров.

В Пятигорске потушили пожар, вспыхнувший 10 сентября на южном склоне горы Машук. Об этом рассказали в управлении МЧС России по Ставропольскому краю.

Площадь возгорания достигала 500 квадратных метров.

"Горение сухой растительности на вершине горы Машук ликвидировано на площади 500 квадратных метров"

– пресс-служба управления

Напомним, в августе на горе Машук произошло три пожара. В результате самого крупного возгорания огонь уничтожил буквы "Пятигорск".

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